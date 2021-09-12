В ДНР предупредили о временных трудностях для бизнеса

Глава Республики Денис Пушилин заверил, что ничего критического не ожидается, но этот период необходимо прожить. Фото: сайт Главы ДНР

В процессе синхронизации экономик между Донецкой и Луганской Народными Республиками у представителей бизнеса могут возникнуть временные трудности. Об этом на встрече с аграриями в Тельмановском районе заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Нам необходимо идти к единому экономическому пространству. Но сейчас для бизнеса и сельхозпроводителей будет определенная встряска, перераспределение. Ничего критического не получим. Планируется, что от этого выиграют все, но этот период нам необходимо пережить, - пояснил он.

Глава государства подчеркнул, что все неудобства, которые могут возникнуть в ходе экономической синхронизации с соседней республикой, носят временный характер и их необходимо преодолеть.

Напомним, Донецкая и Луганская Народные Республики договорились о создании единого экономического пространства. Власти заявили о принятии Программ социально-экономического развития на 2022-2024 годы, где определили единые цели и задачи, единые подходы к реализации, а также показатели, которых необходимо достичь.

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