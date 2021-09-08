Летом школьникам ДНР дали возможность подзаработать

По большей части школьники благоустраивали территории, одним из самых популярных мест работы был Донецкий ботанический сад Фото: Алина Ефименко

Школьникам Донецкой Народной Республики предоставили возможность с пользой провести летние каникулы - на этот период им предложили временную оплачиваемую работу. Об этом сообщили в Республиканском центре занятости.

- За 3 летних месяца в уборке и благоустройстве территорий, подсобных работах в библиотеках образовательных учреждений и других видах неквалифицированных работ временного характера были задействованы 1305 школьников возрастом от 14 до 18 лет, - рассказали в службе трудоустройства.

В центре занятости уточнили, что наибольшее количество учащихся привлекли к временным работам в Донецке - 135 человек. В Докучаевске изъявивших желание воспользоваться такой возможностью было 129 школьников, в Старобешево - 94, в Дебальцево и Макеевке - по 81, а в Шахтерске - 72. Факт временного трудоустройства был зафиксирован в трудовых книжках.

Напомним, ранее сообщалось, что в Республиканском центре занятости отчитались, что за один только летний месяц в период каникул школьники имели возможность официально получить до 10 тысяч рублей.

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