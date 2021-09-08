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Общество8 сентября 2021 21:04

Летом школьникам ДНР дали возможность подзаработать

Более 1300 учащихся официально трудоустроили на период каникул
Ирина ДМИТРИЕВА
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По большей части школьники благоустраивали территории, одним из самых популярных мест работы был Донецкий ботанический сад

По большей части школьники благоустраивали территории, одним из самых популярных мест работы был Донецкий ботанический сад

Фото: Алина Ефименко

Школьникам Донецкой Народной Республики предоставили возможность с пользой провести летние каникулы - на этот период им предложили временную оплачиваемую работу. Об этом сообщили в Республиканском центре занятости.

- За 3 летних месяца в уборке и благоустройстве территорий, подсобных работах в библиотеках образовательных учреждений и других видах неквалифицированных работ временного характера были задействованы 1305 школьников возрастом от 14 до 18 лет, - рассказали в службе трудоустройства.

В центре занятости уточнили, что наибольшее количество учащихся привлекли к временным работам в Донецке - 135 человек. В Докучаевске изъявивших желание воспользоваться такой возможностью было 129 школьников, в Старобешево - 94, в Дебальцево и Макеевке - по 81, а в Шахтерске - 72. Факт временного трудоустройства был зафиксирован в трудовых книжках.

Напомним, ранее сообщалось, что в Республиканском центре занятости отчитались, что за один только летний месяц в период каникул школьники имели возможность официально получить до 10 тысяч рублей.

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