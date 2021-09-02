Какие специальности стали самыми популярными среди абитуриентов ДНР в 2021 году

В число наиболее востребованных специальностей вошли и медицинские. Фото: ДонНМУ

Специальности экономического, юридического и медицинского профилей стали наиболее востребованными среди абитуриентов, подавших документы в вузы ДНР в ходе вступительной кампании этого года. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе Министерства образования и науки.

- Наибольшей популярностью у абитуриентов вузов пользовались юриспруденция, экономика, менеджмент, международные отношения, управление персоналом, экономическая безопасность, таможенное дело, сервис, туризм, логистика, – сказано в сообщении.

В число наиболее востребованных специальностей вошли и медицинские. Например, на стоматологию конкурс составлял 14 человек на одно бюджетное место, на фармацию – 10 человек на место. По-прежнему популярна психология – конкурс 8,5 человек на место. Также в топ вошли лингвистика, журналистика, романо-германская филология, сфера IT-технологий, дизайн. В учреждениях среднего профессионального образования (СПО) наиболее востребованными оказались специальности, связанные с педагогикой, медициной и сферой услуг.

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