В техникумы и вузы ДНР поступили 20 тысяч абитуриентов

Порядка 13,5 тысяч новоиспеченных студентов зачислены на «бюджет». Фото: Филологический факультет ДонНУ / ВКонтакте

Порядка 20 тысяч абитуриентов в этом году были зачислены в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образование ДНР. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР.

— Вступительная кампания в образовательных организациях высшего образования основной набор проходила с 21 июня по 31 июля. По результатам основного набора на обучение зачислено 12 712 человек, из них 7 334 зачислены на обучение за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета и 5 362 – на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (на контракт), — сообщили в ведомстве.

Тем временем в учреждения СПО зачислено 7 236 человек. Их них «на бюджет» поступили 6 262 новоиспеченных студентов, а «на контракт» – 974.

При этом в сентябре будет проводиться дополнительный набор студентов. Приемная кампания продлится с 1 по 17 сентября в вузах и до 26 сентября в СПО при наличии вакантных мест.

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