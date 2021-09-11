В Донецке выступит одна из лучших пианисток мира Валентина Лисица

Валентина Лисица Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На праздничном концерте «Русская классика и русский рок», который пройдет в Донецкой филармонии в Международный день музыки выступит одна из лучших пианисток мира Валентина Лисица. Об этом сообщил генеральный директор филармонии Александр Парецкий.

- Самая неожиданная, но такая приятная новость, - написал он на своей странице в ВКонтакте. - В рамках Года русской культуры в Донбассе Валентина исполнит с Донецким академическим симфоническим оркестром имени С. С. Прокофьева Второй концерт Рахманинова.

А за день до этого, 30 сентября, Валентина лисица исполнит сольный концерт.

- Сегодня билеты едва успев поступить в продажу, начали разлетаться с неимоверной скоростью! Успейте и Вы! – отметил Александр Парецкий.

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