В ЛНР сняли самый масштабный художественный клип – флешмоб

Эпизод съемки клипа. ФОТО: Личный архив Владимира Скобцова

8 сентября 2021 года в Луганской Народной Республике у подножия памятника политработнику А. Еременко «Комбат» в Славяносебском районе прошли съёмки самого масштабного художественного клипа-флешмоба.

В основе патриотического фильма-клипа марш «Донбасс за нами» - стихи поэта Донбасса Владимира Скобцова (Донецк), музыка Леонида Зинковского (Москва), в исполнении и аранжировке офицера Народной милиции ЛНР, руководителя ансамбля «Новороссия» Романа Разума. Роман Разум выступил продюсером и автором идеи.

Эпизод съемки клипа. ФОТО: Личный архив Владимира Скобцова

Съёмки клипа и проведение флешмоба приурочены к 78-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие около 1000 человек. Организация клипа проходила под патронатом Главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, а также общественного движения «Мир Луганщине». В клипе принимали участие военнослужащие Народной милиции ЛНР, Юнармия, РФСО «Динамо», студенты академии МВД им. Дидоренко, хор академии им. М.Матусовского, детский хор «Непоседы», МЧС, сводный оркестр Народной милиции и МВД. Во время съемок была развернута самая большая в мире 300-метровая Георгиевская лента и Знамя Победы, которые привезла Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство». Специально для мероприятия из России были привезены иконы с мощами святого Благоверного князя Александра Невского и Георгия Победоносца. Весомый вклад в организацию съемок внесли Председатель Народного совета Денис Мирошниченко и депутат Народного Совета - Денис Колесников, а также Начальник Управления Народной милиции - Ян Лещенко.

Эпизод съемки клипа. ФОТО: Личный архив Владимира Скобцова

Съемки проведены киностудия «Лугафильм» и продюсерским центром «Родина». Презентация и показ широкому зрителю клипа запланированы ко дню выборов в Государственную думу России и к 7-й годовщине формирования Армейского корпуса Луганской Народной Республики. С нетерпением ждем выхода фильма-клипа "Донбасс за нами" на большой экран.

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