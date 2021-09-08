Денис Пушилин: «Донбасс стал гораздо ближе к России»

В столице ДНР проходит слет сторонников крупнейшей всероссийской партии «Единая Россия». Фото: сайт Главы ДНР

Своим участием в предстоящих выборах депутатов Государственной Думы жители Донбасса подтвердят причастность к политическим процессам в России. Такое мнение выразил во время слета сторонников партии «Единая Россия» в Донецке Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Все мы мечтали стать частью России, и сегодня стали гораздо ближе к нашей большой Родине. В ближайшее время у нас будет возможность доказать, что мы действительно Россия, и что наше участие в выборах депутатов Госдумы - это ключевой момент в интеграции Донбасса в уже российскую политику. Это заявление для всего мира: есть граждане России, проживающие на территории Донбасса, - сказал руководитель Республики.

Напомним, сегодня в столице ДНР проходит слет сторонников крупнейшей всероссийской партии «Единая Россия». В их число уже входят более 4 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

- Буквально за последний короткий период более 4 тысяч наших сограждан, имеющих российские паспорта, вступили в ряды сторонников, пополнили наши ряды, - заявил российский политик.

По его словам, предложения, поступившие от жителей Донбасса, нашли свое отражение в предвыборной программе партии.

Жители региона вовлечены в интеграционный процесс. Фото: ОД «Донецкая Республика»

- В народной программе, которую мы формировали вместе с гражданами, с нашими избирателями, были собраны по всей стране более 2 миллионов наказов. Несколько тысяч предложений собрали здесь - на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Большая часть из них также нашла отражение в этой программе, - сказал секретарь генсовета.

Напомним, народная программа «Единой России», с которой партия идет на предстоящие выборы в Госдуму, была принята 24 августа. Документ состоит из 2 разделов - «Благополучие людей» и «Сильная Россия», каждый из них включает в себя ключевые вопросы жизнедеятельности страны.

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