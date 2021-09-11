Лечение от коронавируса продолжают 7257 пациентов
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
За сутки коронавирус в ДНР выявили еще у 395 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.
- Всего по состоянию на 10.00 11 сентября заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 59 787, - говорится в сообщении.
Отмечается, что 48133 человек вылечились от коронавируса.
Зарегистрировано 4397 летальных случаев.
Лечение продолжают 7257 пациентов.
Тем временем в Луганской Народной Республике выявлен 161 случай заражения коронавирусом. От Covid-19 за сутки вылечились 89 человек.
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