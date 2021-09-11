Лечение от коронавируса продолжают 7257 пациентов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сутки коронавирус в ДНР выявили еще у 395 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Всего по состоянию на 10.00 11 сентября заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 59 787, - говорится в сообщении.

Отмечается, что 48133 человек вылечились от коронавируса.

Зарегистрировано 4397 летальных случаев.

Лечение продолжают 7257 пациентов.

Тем временем в Луганской Народной Республике выявлен 161 случай заражения коронавирусом. От Covid-19 за сутки вылечились 89 человек.

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