Коронавирус в ЛНР выявили еще у 161 жителя Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ЛНР за сутки выявили еще у 161 жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 11 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 10 306, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 89 жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 7954 человека, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано 16 летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 930 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 1016 пациентов.

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