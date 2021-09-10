День города в Луганске - 2021: Программа мероприятий на праздник 11 сентября

День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября. Фото: АГ Луганска

11 сентября в День города в Луганске 2021 будет яркая программа мероприятий. Заместитель главы столичной администрации Марина Воротникова рассказала, что будет в субботу во время празднования 226-й годовщины основания города.

- 10:00 – 11:30 – детский праздник «Велосуббота» (улица Коцюбинского, от площади возле здания Луганского академического русского драматического театра до здания администрации Луганска);

- 10:00 – 18:00 – концертно-развлекательные программы «Любимому Луганску» с участием молодежи, профессиональных и самодеятельных коллективов города (сквер имени Героев «Молодой гвардии», детский парк имени Щорса);

- 10.00 – зоодефиле «Четыре лапы» (сквер имени Героев «Молодой гвардии»);

- 11:00 – шоу «Леди на велосипеде» (сквер имени Героев «Молодой гвардии»);

- 12:00 – 13:00 – бал молодоженов (улица Коцюбинского, 14, у здания администрации Луганска);

- 18:00 – 21:00 – концертная программа с участием заслуженного артиста Украины, заслуженного артиста РФ Сергея Куприка, заслуженного артиста РФ Алексея Глызина и российской группы Burito (улица Коцюбинского, площадь возле здания Луганского академического русского драматического театра);

- 21:00 – праздничный фейерверк (улица Коцюбинского, площадь возле здания Луганского академического русского драматического театра);

Для любителей горячительного нелишне знать, что администрация Луганска установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции в центральной части столицы ЛНР 11 сентября с 16:00 до 22:00.

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