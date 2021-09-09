В столице ЛНР подвели итоги конкурса красоты «Мисс Луганск»

Валерия Комисаренко получила почетный титул "Мисс Луганск - 2021". Фото: Валерия Комисаренко / Instagram

В столице ЛНР состоялся финал конкурса красоты «Мисс Луганск – 2021». Компетентные жюри определились, кто из 14 красавиц достоин носить почетный титул.

— Стало традицией в канун празднования дня рождения нашего любимого города проводить такой конкурс как «Мисс Луганск». Это не просто конкурс, это демонстрация того, что Луганщина была и остается кузницей вот таких красивых девушек. А я считаю, что самые красивы девушки – именно в нашем городе, — сказал на церемонии награждения мэр Луганска Манолис Пивалов.

Конкурс проводился в двух возрастных категориях: «Юная мисс Луганск – 2021» (возраст от 14 до 17 лет) и «Мисс Луганск – 2021» (возраст от 18 до 23 лет).

Титул младшей мисс жюри присудило школьной отличнице Кристине Куле. Она неоднократная победительница конкурсов красоты. С детства занимается танцами, актерским мастерством, вокалом, изучает иностранные языки и психологию.

«Мисс Луганск – 2021» стала директор детского центра Валерия Комисаренко. Девушка родом из ДНР, но в ЛНР живет уже четвертый год. Признается, что «уже полюбила Луганск как свой родной город».

Победительницам вручили короны, титульные ленты и подарки от организаторов конкурса.

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