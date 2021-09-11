Директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии Эмиль Фисталь: Иосиф Кобзон молился Богу, чтобы он принес облегчение Донбассу

Иосиф Кобзон приезжал в республики Донбасса с концертами в самый разгар боевых действий. Фото: ДАН

11 сентября народному артисту СССР, Герою ДНР Иосифу Кобзону могло бы исполнится 84 года. Три года назад из-за онкозаболевания, с которым Иосиф Давидович боролся многие годы, оборвалась его жизнь. Но при этом он сполна отдавал себя людям до последнего.

За время вооруженного конфликта в Донбассе Иосиф Кобзон десять раз приезжал в Донецк и Луганск. Он не только давал многочасовые концерты для земляков, но и привозил гуманитарную помощь, в том числе медицинское оборудование и лекарства. «Верный сын Донбасса» – так в настоящем времени великого земляка называют дончане.

«ЧЕРЕЗ ЧАС К ВАМ ПРИЕДЕТ КОБЗОН»

Всемирно известный ожоговый хирург, директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ) Эмиль Фисталь на два года младше Иосифа Кобзона. Для него Иосиф Давидович всегда был настоящим кумиром, а познакомились они во время войны на Донбассе.

- Иосифа Кобзона я слышал из Москвы, когда он там работал на Всесоюзном радио. Он быстро стал знаменитым. Смотря его концерты, я гордился своим земляком. Затем главный голос СССР прославился, снявшись в «Семнадцати мгновениях весны» и еще многих фильмах, ставших бестселлерами, - в интервью «КП» вспоминает Эмиль Фисталь.

23 февраля 2015 года руководителю ИНВХ позвонил министр здравоохранения Виктор Кучковой и сказал, что через час к нему в клинику приедет Иосиф Кобзон.

- Это меня очень обрадовало и взволновало, - продолжает Эмиль Яковлевич. – Я сел за стол и посвятил ему стихотворение «Великому земляку». Когда Кобзон приехал, в моем кабинете собралось много коллег, чтобы познакомиться с Иосифом Давидовичем. Мы общались, я прочитал ему свое стихотворение и подарил две книги мемуаров «Мои юбилеи».

Эмиль Фисталь предложил высокому гостю принять участие в обходе, на что Иосиф Давидович сразу же согласился. Эмиль Яковлевич повел Кобзона в реанимацию. В отделении интенсивной терапии Иосиф Давидович заинтересовался раненым генералом. Он даже потом из Москвы звонил, спрашивал, как его самочувствие.

В одной из палат реанимации лежали три раненых танкиста с обугленными лицами. Как в советской военной песне, «Три танкиста, три веселых друга». Один из них поднимается с койки и спрашивает: «Иосиф Давидович, это Вы?» и тут же добавляет: «Я с вами общался, когда Вы были у нас в Якутии».

«Это добровольцы», - говорит Фисталь. А через два дня ему позвонил бывший сотрудник, который уехал в Киев, и спросил: «Эмиль Яковлевич, Вы что якутов лечите?». «Да. Якутов тоже. А как бы ты поступил?», - спросил директор ИНВХ.

«Я б его удушил», - ответил бывший коллега. «А чтобы твой отец на это сказал бы?». «А причем здесь отец?». «Он же воевал в Великую Отечественную войну».

Эмиль Фисталь по этому поводу Иосифу Кобзону рассказал анекдот.

- Одно время премьер-министром Украины был бурят Юрий Ехануров. Так вот, Владимиру Путину говорят: «Владимир Владимирович, Вы знаете в Украине в правительстве бурят?». «Ну и пусть себе бурят!» (смеется).

ВСЕЙ ДУШОЙ БОЛЕЛ ЗА СУДЬБУ ДОНБАССА

Иосиф Давидович никогда не приезжал в Донбасс с пустыми руками. В тот раз он привез в клинику Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии наркозный аппарат. А потом пригласил Эмиля Яковлевича на концерт в «Донбасс Оперу». И со сцены посвятил Фисталю одну из своих песен.

Эмиль Яковлевич три раза встречался с Иосифом Кобзоном и посвятил ему такое же количество стихотворений. «Великому земляку», «Посвящение Кобзону», «Кобзон в Донецке». Они опубликованы в новой книге всемирно известного врача-комбустиолога «Рифмы и ритмы в медицине».

- Иосиф Кобзон молился Богу, чтобы он принес облегчение его Донбассу, его Родине. Он был уверен, что это случится, - говорит Эмиль Яковлевич.

Эмиль Фисталь посвятил великому земляку песню

Кстати, Эмиль Фисталь посвятил великому земляку песню «Стихи – это песня». Он ее исполнил с солисткой ансамбля «Септет–джаз» Алисой Черкасовой на сцене Донецкой филармонии 10 сентября. Концерт назывался «Советский джаз». В его программе были произведения Дунаевского, Крылатова, Гладкова, Шаинского, Иванова, Шершнева и других авторов в джазовой обработке.

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