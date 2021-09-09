МЧС ДНР: 25 горняков шахты Засядько остались под землей после эвакуации

На момент аварии в шахте находились 85 человек Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Спасатели эвакуировали 60 горняков из шахты им. Засядко после отключения вентилятора в результате обстрела. Еще 25 горнорабочих остались под землей для поддержания жизнеообеспечения шахты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР.

Напомним, что 8 сентября, под минометный огонь попала территория шахты имени Засядько. Была повреждена инфраструктура предприятия и, как следствие, это привело к обесточиванию вентилятора главного проветривания Восточного вентиляционного ствола №3. На тот момент под землей находились 85 рабочих.

— В шахте находились 85 человек, 60 из которых выведены на поверхность, 25 горнорабочих остались под землей для поддержания жизнеобеспечения шахты. В результате обстрела осколками повреждены газовые трубы. Подача газа прекращена дистанционно сотрудниками когенерационной станции путем закрытия задвижек, — уточнили в спасательном ведомстве.

В задачи горноспасателей на тот момент входила помощь людям, выходящим из шахты, контроль состава рудничной атмосферы и отбор проб воздуха. Всего от МЧС привлекались 45 человек и 12 единиц техники.

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