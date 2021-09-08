В ДНР посмертно наградили военкора Катю Катину

Жизнь Кати Катиной оборвалась 9 июля 2021 года Фото: Евгений Исаев

В Донецкой Народной Республике посмертно наградили легендарную военную журналистку Екатерину Василенко, более известную под псевдонимом Катя Катина. Знак отличия «За заслуги перед Республикой» III степени лично вручил родственникам военкора Глава ДНР Денис Пушилин во время празднования на территории Саур-Могилы Дня освобождения Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя страны.

- Кроме того, были вручены три медали «За отвагу» и знак отличия «Георгиевский крест» IV степени семьям погибших военнослужащих, - рассказали подробности в пресс-службе.

Ордена, медали и знаки отличия в этот день также получили представители всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», организации «Союз добровольцев Донбасса», военнослужащие, работники силовых ведомств, спасатели и журналисты. Всего - более 100 человек.

Напомним, сегодня на легендарном кургане Саур-Могила в ДНР проходят праздничные мероприятия по случаю 78-ой годовщины со Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских войск. В них участвуют порядка 6 тысяч человек.

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