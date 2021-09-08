От коронавируса в ЛНР скончались 13 жителей

Продолжают лечение в больницах 1227 человек Фото: Олег Укладов

За минувшие сутки медики Луганской Народной Республики диагностировали 285 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией, больше десятка людей скончались. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрировали 13 летальных случаев, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за прошедшие сутки пошли на поправку 109 человек. С учетом всех данных, за все время в Республике были зарегистрированы 9890 случаев заражения населения COVID-19. Продолжают лечение в больницах 1227 человек, полностью выздоровели 7685 пациентов, умерли от болезни 978 жителей.

Напомним, с целью проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города Луганска 11 сентября, в Республике приостановят действие карантинных ограничений на один день. Однако данная мера касается только массовых мероприятий.

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