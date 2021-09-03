В ЛНР на один день приостановят действие режима повышенной готовности

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому на День города Луганска 11 сентября приостанавливается действие режима повышенный готовности.

«С целью проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города Луганска Луганской Народной Республики, постановляю приостановить действие ограничения, предусмотренного (указом главы ЛНР) <…> "О введении режима повышенной готовности" <…>, на один день 11 сентября 2021 года», - говорится в тексте документа документе.

На День города в Луганске пройдут праздничные мероприятия. Вечером на Театральной площади выступят российские артисты Сергей Куприк, Алексей Глызин и певица Слава.

Тем временем коронавирус в ЛНР за сутки выявили у 162 жителей.

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