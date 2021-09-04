В День города Луганска карантинные меры отменят только для массовых мероприятий

Масочный режим стал обязательным условием для выхода в общественные места Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пресс-службе Главы Луганской Народной Республики дали разъяснения насчет снятия ограничений во время празднования Дня города Луганска 11 сентября. Там пояснили, что своим указом руководитель Республики Леонид Пасечник приостановил действие режима повышенной готовности в этот день только в отношении массовых мероприятий.

- С целью проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города Луганска, Глава ЛНР приостановил действие ограничения, предусматривающего запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 50 человек, - рассказали сотрудники службы.

В администрации также добавили, что все остальные нормы и ограничения, которые предусмотрены указом, продолжат действовать.

Напомним, с целью предупреждения распространения в Республике коронавирусной инфекции власти ЛНР ввели режим повышенной готовности и приняли ряд карантинных мер, в том числе повлияв на режим работы государственных органов, предприятий, организаций и транспорта.

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