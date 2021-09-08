За три года в Донбассе восстановят около 1000 поврежденных ВСУ многоэтажных домов

Масштаб разрушений, нанесенных Донбассу за год войны, просто катастрофический Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой и Луганской Народных Республиках в рамках разработанных ими программ по социально-экономическому развитию на 2022-2024 годы планируется восстановить около 1000 многоквартирных жилых домов, поврежденных украинским обстрелами в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Кроме того, в планах государств реконструировать 240 объектов социальной сферы. Об этом сказано в сопутствующем заявлении, которое прилагается к Декларации, принятой по итогам межгосударственной встречи на высшем уровне между ДНР и ЛНР.

- Реализация программ социально-экономического развития позволит достигнуть ряда показателей, в частности, восстановить порядка 1000 многоквартирных домов и 240 объектов социальной сферы, поврежденных в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, - сообщается в тексте документа.

Напомним, 6 сентября в формате видеоконференцсвязи состоялась межгосударственная встреча руководителей ДНР и ЛНР. Встреча была посвящена принятию Программ социально-экономического развития республик на 2022-2024 годы. Речь фактически шла о создании между ними единого экономического пространства.

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