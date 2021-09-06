Главы ДНР и ЛНР объявили, какими будут пенсии и зарплаты в Республиках

Через три года средняя пенсия в ДНР и ЛНР будет 13,8 тысяч рублей Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Республики Донбасса за три года намерены значительно увеличить уровень зарплат и пенсий, а также создать десятки тысяч новых рабочих мест. Об этом говорится в совместном заявлении Главы ДНР Дениса Пушилина и Главы ЛНР Леонида Пасечника к декларации, принятой на межгосударственной встрече.

В Республиках планируется увеличить среднюю зарплату в целом по экономике в 2,3 раза до 35 тыс. руб., а среднюю пенсию – в 1,3 раза до 13,8 тыс. руб. Таким образом, в бюджетной сфере средняя зарплата должна достигнуть 29 тыс. руб.

Также за счет мер поддержки предпринимательской среды в Республиках планируется создать 70 тысяч рабочих мест.

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