Пострадавших горняков шахты «Красный партизан» из ЛНР направят на лечение в Россию

Шахта «Красный партизан» расположена в городе Червонопартизанск, была сдана в эксплуатацию 16 июня 1958 года. Фото: твойгород.com

Горняков, пострадавших при аварии на шахте «Красный партизан» в ЛНР, направят на лечение в Ростовскую область России. Об этом сообщила местная телерадиокомпания «Дон-ТР» со ссылкой на первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

- Мы оперативно связались с Минздравом России, правительством Ростовской области. По возможности всю необходимую помощь окажут раненым, их госпитализируют в клиники Ростовской области. Мы с Минздравом договорились и о том, что, если будет необходимо, эвакуируем раненых в Москву, - передает телерадиокомпания слова собеседника.

Как отметил Андрей Турчак, среди пострадавших горняков находятся «наши граждане, и, конечно, мы их не оставим».

Напомним, 6 сентября на шахте «Красный партизан» в ЛНР произошла крупная авария. Из-за обрыва троса шахтной клети погибли 9 горняков, еще 19 человек были травмированы.

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