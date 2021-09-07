Глава ЛНР выделил деньги из резервного бюджета Республики для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим на шахте «Красный партизан»

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Дополнительную материальную помощь получат семьи погибших и пострадавшим на шахте «Красный партизан». Об этом заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Из резервного фонда мной выделены средства для оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавшим дополнительно к социальным выплатам. Также мы обеспечим всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим горнякам, - заявил руководитель Республики.

Глава ЛНР отметил, что для выявления причин аварии к работе приступил оперативный штаб и правительственная комиссия.

- Заверяю: будут приложены все усилия для установления причин происшествия, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций и обезопасить жизнь работников угольной промышленности, - сказал Пасечник.

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