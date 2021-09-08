В Донецке осталось всего шесть ветеранов, освобождавших Донбасс

Еще пять лет назад в столице ДНР проживали 140 ветеранов войны, в минувшем году их осталось в живых уже только 20. Фото: сайт Главы ДНР

На сегодняшний день в Донецке проживают всего шесть ветеранов Великой Отечественной войны, которые участвовали в освобождении Донбасса 78 лет назад. Об этом сообщил руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Как мало их осталось среди нас - живых свидетелей страшных испытаний, - отметил мэр на своей странице в телеграм-канале.

По словам градоначальника, еще 5 лет назад в столице Донецкой Народной Республики проживали 140 ветеранов войны. В минувшем году их осталось в живых уже только 20.

- Мы преклоняемся перед вашим подвигом. Огромная благодарность вам, вынесшим на своих плечах все тяготы военного времени, - написал Алексей Кулемзин.

Напомним, в Республике начались мероприятия, посвященные 78-ой годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. 6 сентября жители Донецка возложили цветы к памятникам героям, освобождавшим регион от фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны, - Гурову и Гринкевичу.

Читайте также

На кладбище в Луганске молодежь благоустроила безымянные могилы защитников ЛНР

5 сентября в Республике был День Неизвестного Солдата (подробнее)