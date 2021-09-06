В Донецке возложили цветы к памятникам освободителям Донбасса – Гурову и Гринкевичу

В Донецке возложили цветы к памятникам К.А. Гурову и Ф.А. Гринкевичу. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Сегодня, 6 сентября, в преддверии Дня освобождения Донбасса в столице Донецкой Народной Республики возложили цветы к памятникам К.А. Гурову и Ф.А. Гринкевичу – героям, освобождавшим регион от фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, который принял участие в торжественном мероприятии.

- Я поздравляю дончан с этим великим праздником! Радостно оттого, что среди нас еще живы освободители Донбасса, которые лично приняли участие в мероприятии и шли в первых рядах! Я всем желаю мира, здоровья и долголетия! — сказал мэр Донецка.

В Донецке возложили цветы к памятникам К.А. Гурову и Ф.А. Гринкевичу. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Также школьники и юнармейцы возложили цветы к памятникам генералу армии Н.Ф. Ватутину, маршалу Советского Союза Ф.И. Толбухину и к монументу «Жертвам фашизма» в Донецке.

Завтра, 7 сентября, в 10.00 в Донецке возле монумента «Твоим освободителям, Донбасс» пройдет митинг.

А основные торжества в ДНР, посвященные 78-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков будут 8 сентября на легендарной высоте «Саур-Могила».

Алексей Кулемзин (слева) вместе с ветеранами принял участие в торжественном мероприятии. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Напомним, День освобождения Донбасса отмечается 8 сентября. В этот день в 1943 году советские войска освободили областной центр – город Сталино (ныне Донецк).

В этом году Глава ДНР Денис Пушилин сделал 8 сентября выходным днем.

Кузьма Гуров (1901-1943) – член Военного совета Южного фронта, один из руководителей обороны Сталинграда и освобождения Донбасса.

Франц Гринкевич (1905-1943) – командир 32-й гвардейской танковой бригады. Это соединение принимало участие в боях за Сталинград, в форсировании Дона, в боях на Миус-фронте, освобождении Сталино.

Гуров умер в сентябре 1943 года - не выдержало сердце. А в бою у села Харьково Запорожской области был смертельно ранен Гринкевич. Офицеров похоронили в Донецке.

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