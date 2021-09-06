На кладбище в Луганске молодежь благоустроила безымянные могилы защитников ЛНР

На Кировском кладбище 8 могил неизвестных защитников ЛНР. Фото: ПАД

Молодежные активисты ЛНР благоустроили могилы неизвестных солдат – защитников Республики на Кировском кладбище Луганска. Об этом сообщили в общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса» (ПАД).

В работах по благоустройству приняли участие студенты Луганской академии внутренних дел, активисты ПАД и Республиканского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

- На этом месте находятся могилы тех, к кому не придут родные и близкие, потому что их имена неизвестны. Мы тоже не знаем, как их зовут, откуда они, как они жили прежде. Но мы знаем, что они защищали нашу землю в 2014 году. Наша основная обязанность – не дать забыть об их подвигах во благо нашей свободы и мирного будущего, - сказал активист ПАД Владислав Изонов.

Напомним, что Глава ЛНР Леонид Пасечник установил памятную дату - День Неизвестного Солдата - защитника Луганской Народной Республики, которая отмечается ежегодно 5 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ЛНР Леонид Пасечник: Память о каждом безымянном защитнике навсегда останется в наших сердцах

5 сентября в ЛНР – это памятная дата, посвященная погибшим защитникам Республики (подробнее)