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Общество5 сентября 2021 10:43

Глава ЛНР Леонид Пасечник: Память о каждом безымянном защитнике навсегда останется в наших сердцах

5 сентября в ЛНР – это памятная дата, посвященная погибшим защитникам Республики
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Глава ЛНР Леонид Пасечник сделал заявление по случаю Дня Неизвестного Солдата

Глава ЛНР Леонид Пасечник сделал заявление по случаю Дня Неизвестного Солдата

5 сентября в Луганской Народной Республике является памятной датой – День Неизвестного Солдата, защитника ЛНР.

День Неизвестного Солдата – защитника Луганской Народной Республики – особая дата в истории нашего молодого государства. Вот уже семь лет, иногда ценой собственной жизни, добровольцы-соотечественники обороняют рубежи Родины. К большому сожалению, имена многих из них до сих пор остаются неизвестными, — отметил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

Руководитель государства отметил, что нынешнее поколение обязано свято чтить подвиг каждого погибшего защитника Республики и передавать память о героизме и воинской доблести дальше.

— Память о каждом безымянном защитнике навсегда останется в наших сердцах, — заявил Леонид Пасечник.

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