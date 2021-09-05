Глава ЛНР Леонид Пасечник: Память о каждом безымянном защитнике навсегда останется в наших сердцах

Глава ЛНР Леонид Пасечник сделал заявление по случаю Дня Неизвестного Солдата

5 сентября в Луганской Народной Республике является памятной датой – День Неизвестного Солдата, защитника ЛНР.

— День Неизвестного Солдата – защитника Луганской Народной Республики – особая дата в истории нашего молодого государства. Вот уже семь лет, иногда ценой собственной жизни, добровольцы-соотечественники обороняют рубежи Родины. К большому сожалению, имена многих из них до сих пор остаются неизвестными, — отметил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

Руководитель государства отметил, что нынешнее поколение обязано свято чтить подвиг каждого погибшего защитника Республики и передавать память о героизме и воинской доблести дальше.

— Память о каждом безымянном защитнике навсегда останется в наших сердцах, — заявил Леонид Пасечник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина не дает провести эксгумацию тел людей, погребенных вдоль Северского Донца в 2014-2015 годах

По свидетельствам очевидцев, в этих местах захоронены останки погибших жертв конфликта в Донбассе (подробнее)