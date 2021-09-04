Украина не дает провести эксгумацию тел людей, погребенных вдоль Северского Донца в 2014-2015 годах

По реке Северский Донец проходит линия соприкосновения с Луганской Народной Республикой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Киев не дает возможность провести эксгумацию тел людей, ставших жертвами ВСУ и захороненных вдоль реки Северский Донец. Об этом сообщила представитель Луганской Народной Республики в минской подгруппе по гуманитарным вопросам, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

Свидетельства очевидцев говорят о том, что в 2014-2015 годах жителям Республики пришлось хоронить в этих местах людей, которые погибли вследствие развязанного Украиной в Донбассе военного конфликта.

- Мы имеем данные о местах захоронения. Но до сегодняшнего дня Украина не согласовала для нас возможность проведения эксгумации и перезахоронения останков этих тел. И все же работа в данном направлении велась и вестись будет, - заключила Ольга Кобцева.

Напомним, в республиках Донбасса активизировали работу по установлению судеб исчезнувших в Донбассе людей. Многие из них, по свидетельствам очевидцев, стали жертвами ВСУ. Сейчас выявлением мест их захоронения и идентификацией останков занимаются специальные межведомственные комиссии.

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