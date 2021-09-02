В ЛНР начали второй этап извлечения останков жертв ВСУ из захоронения в Первомайске

В Первомайске продолжают извлекать останки жертв обстрелов ВСУ. Фото: Межведомственная рабочая группа

Представители рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти начали второй этап работ по извлечению останков жертв ВСУ из захоронения в Первомайске.

- Стартовал второй этап работ по изъятию останков жертв из стихийного массового захоронения возле кладбища Киселевское в Первомайске, - сообщили в рабочей группе.

Ранее в Первомайске прошла церемония перезахоронения останков 30 мирных жителей, ставших жертвами украинской агрессии. Руководитель межведомственной рабочей группы, первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока сообщала, что в захоронении могут находиться останки около 50 жертв ВСУ.

Напомним, первое извлечение останков жертвы украинской агрессии представителями межведомственной рабочей группы было произведено 11 августа в селе Сабовка Славяносербского района. По состоянию на 31 августа из расположенных в Славяносербском районе и Первомайске захоронений извлечены останки 40 человек.

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