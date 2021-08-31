В Красном Кресте озвучили, сколько людей пропали без вести в Донбассе

Родственники, не имея информации о судьбе своих близких, продолжают жить в неопределенности и страданиях Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Более 800 человек считаются без вести пропавшими в результате военного конфликта в Донбассе. Такие данные были обнародованы Международным комитетом Красного Креста.

Специалисты предполагают, что масштаб проблемы может быть большим.

- Часто семьи, не имеющие информации о судьбе или местонахождении своих близких, продолжают жить в неопределенности и страданиях, - отмечают в организации.

Процесс поиска пропавших может длиться десятилетиями. Вот почему так важно, чтобы информация о них была централизована и доступна. Определенный прогресс в создании необходимых для этого механизмов наблюдатели отмечают в отношении Донецка и Луганска, где недавно объявили об активизации работы по установлению судеб исчезнувших в Донбассе людей. Многие из них, по свидетельствам очевидцев, стали жертвами ВСУ.

Сейчас выявлением мест их захоронения и идентификацией останков занимаются комиссии.

- Это не просто статистика, это сотни человеческих трагедий. И мы обязаны в них разобраться, чтобы восстановить справедливость, увековечить память погибших, облегчить страдания родственников и привлечь к ответственности виновных, - говорит Дарья Мороза, омбудсмен ДНР.

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