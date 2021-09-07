ВСУ заминировали дорогу в Попасной

ВСУ заминировали дорогу в районе Попасной. Фото: штаб ООС

Солдаты вооруженных формирований Украины заминировали дорогу в районе Попасной. Об этом говорится в сообщении Управления Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Боевики 24-й бригады на автодороге на востоке от населенного пункта Попасная установили одну замаскированную противопехотную мину МОН-90, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В народной милиции Республики отметили, что таким образом ВСУ ставят под угрозу жизни и здоровья мирных жителей и представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Тем временем за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины четырежды нарушили режим прекращения огня в ДНР за сутки, обстреляв Гольмовский (на севере) и Ленинское (на юге).

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