Украинская армия обстреляла Гольмовский и Ленинское в ДНР

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв два населенных пункта Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Под огнем на горловском направлении оказался район поселка Гольмовский, на мариупольском — окрестности села Ленинское, - говорится в сообщении.

Отмечается, что киевские силовики применяли гранатометы АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие

- Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 62, - рассказали в представительстве Республики в СЦКК.

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