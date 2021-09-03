ВСУ восстанавливают позиции в районе разведения сил у Золотого. Фото: штаб ООС

На участке разведения сил и средств в районе Золотого сотрудники Международной наблюдательной миссии ОБСЕ зафиксировали факт восстановления вооруженными формированиями Украины своих позиций. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- На участке разведения сил и средств у Золотого миссия ОБСЕ зафиксировала факт восстановления бывшей позиции боевиками 24-й бригады ВСУ, - говорится в сообщении оборонного ведомства ЛНР.

Тем временем киевские силовики продолжают блокировать работу ОБСУ в Донбассе. Украинские солдаты с помощью средств радиоэлектронной борьбы глушат беспилотники миссии. А под Мариуполем не пропустили наблюдателей в направлении села Широкино.

Напомним, в Народной милиции ДНР сообщили об обнаружении двух украинских танков вблизи Донецка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ЛНР о встрече Байдена с Зеленским: Весь смысл диалога украинского и американского лидеров – война

Леонид Пасечник заявил, что риторика Зеленского вот уже больше двух лет, к сожалению, неизменна (подробнее)