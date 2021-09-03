В НМ ДНР заявили об обнаружении украинских танков вблизи Донецка

Вблизи населенных пунктов в Донбасс обнаружены украинские танки. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать достигнутые договоренности. В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили об обнаружении военной техники Украинской армии вблизи населенных пунктов, подконтрольных Киеву.

Согласно заявлению оборонного ведомства ДНР, два танка Т-72 из состава 28 отдельной механизированной бригады ВСУ находятся примерно в 10 километра к западу Донецка.

- Техника находится на окраине села Максимельяновка вблизи Марьинки, - сказали в НМ Республики.

Еще два танка украинской армии обнаружено на мариупольском направлении. В селах Привольное и Ключевое.

Тем временем, солдаты 128-й бригады украинских вооруженных формирований не пропустили сотрудников Международной наблюдательной миссии ОБСЕ, которые следовали в сторону села Широкино.

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