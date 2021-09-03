В НМ ДНР заявили об обнаружении украинских танков вблизи Донецка

Вблизи населенных пунктов в Донбасс обнаружены украинские танки. Фото: штаб ООС
Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать достигнутые договоренности. В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили об обнаружении военной техники Украинской армии вблизи населенных пунктов, подконтрольных Киеву.
Согласно заявлению оборонного ведомства ДНР, два танка Т-72 из состава 28 отдельной механизированной бригады ВСУ находятся примерно в 10 километра к западу Донецка.
- Техника находится на окраине села Максимельяновка вблизи Марьинки, - сказали в НМ Республики.
Еще два танка украинской армии обнаружено на мариупольском направлении. В селах Привольное и Ключевое.
Тем временем, солдаты 128-й бригады украинских вооруженных формирований не пропустили сотрудников Международной наблюдательной миссии ОБСЕ, которые следовали в сторону села Широкино.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава ЛНР о встрече Байдена с Зеленским: Весь смысл диалога украинского и американского лидеров – война
Леонид Пасечник заявил, что риторика Зеленского вот уже больше двух лет, к сожалению, неизменна (подробнее)