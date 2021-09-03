Глава ЛНР: Мною принято решение о проведении регулярных проверок сил гражданской обороны

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Проверки эффективности совместных действий органов управления и сил гражданской защиты показали хорошие результаты. Теперь такие тренировки будут проходить регулярно. Об этом заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- С целью поддержания сил и средств гражданской защиты в готовности к выполнению задач по разрешению кризисных ситуаций, а также повышения навыков личного состава министерств и ведомств в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мною принято решение о проведении регулярных проверок сил гражданской обороны с отработкой учебных задач и вводных, - заявил Леонид Иванович.

Напомним, что Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о проведении регулярных проверок готовности к чрезвычайным ситуациям. Это вызвано попытками Киева дестабилизировать обстановку в Донбассе.

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