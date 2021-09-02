Глава ДНР заявил о проведении регулярных проверок готовности к чрезвычайным ситуациям

Денис Пушилин объявил о проведении новых проверок. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин принял решение о проведении регулярных проверок органов управления и сил гражданской обороны под руководством глав министерств и ведомств. Текст заявления размещен на официальном сайте руководителя Республики.

- Проводить проверки с целью поддержания постоянной готовности сил и средств к решению задач по разрешению возможных кризисных ситуаций в Республике, а также совершенствования практических навыков личного состава министерств и ведомств по ликвидации последствий чрезвычайных и техногенных ситуаций, - говорится в заявлении.

Денис Пушилин отметил, что анализ проведенных недавно мероприятий показал, что все задействованные силы продемонстрировали высокую организацию взаимодействия, слаженную работу и готовность действовать в условиях экстремальной обстановки.

Проверка проводилась в связи с демонстрацией официальным Киевом нестабильности политического курса, попытками дестабилизировать обстановку в Донбассе, увеличивая интенсивность обстрелов с целью вывести из строя жизненно важные объекты ДНР.

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