«Ни одного намека на то, что у Зеленского в приоритете установление мира»: Глава ДНР отреагировал на встречу президентов Украины и США

Встреча Зеленский - Байден прошла 1 сентября. Фото: president.gov.ua

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отреагировал на встречу президентов Украины и Соединенных Штатов Америки Владимира Зеленского с Джо Байденом. По его словам, эта встреча не про мир, а про сдачу Украины под внешнее управление США, включая судебную систему.

- Все это якобы под эгидой реформ и относительно недорого, - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Пушилина.

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Эта встреча, по мнению руководителя Республики, про отчаянье от отсутствия каких-либо механизмов для остановки проекта «Северный поток – 2».

- Возможно, даже про поставку сжиженного газа на Украину, - говорит Глава ДНР.

Пушилин отметил, что встреча - про «партнерство» и неограниченные во времени перспективы движения Украины в сторону НАТО.

- Про новые поставки летального вооружения на Украину. Снова про «Джавелины». Ни одного намека на то, что у Зеленского в приоритете установление мира, - подчеркнул Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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