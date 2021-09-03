За сутки коронавирус в ДНР выявили у 346 жителей

275 человек за сутки выздоровели от коронавируса в ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным проведенных 2 сентября исследований, коронавирус в ДНР выявлен еще у 346 жителей.

- По состоянию на 10.00 3 сентября заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 57 711 - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 46 210 человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 4157 летальных случаев. Лечение продолжают 7344 пациента.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве

Тем временем в Луганской Народной Республике коронавирус за сутки выявили у 162 жителей. За все время зарегистрировано 9395 случаев заражения Covid-19.

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