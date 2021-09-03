Коронавирус в ЛНР выявили еще у 162 жителей

За сутки от коронавируса в ЛНР выздоровели 65 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ЛНР за сутки выявили еще у 162 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 22 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 9395, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 65 жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 7393 человека, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано 14 летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 930 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 1072 пациента.