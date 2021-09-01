Напутствие Главы ДНР – школьникам Республики: Использовать все возможности этого учебного года, впитать как можно больше знаний, заполучить как можно больше друзей

В школах Республики прозвучал Первый звонок. Фото: сайт Главы ДНР

1 сентября, в День знаний, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил 11 школу Донецка и лицей №1 Макеевки. Руководитель государства поздравил учеников, учителей и родителей с началом учебного года.

- Конечно же, школа не только знания дает, она формирует образ жизни, образ и принципы мировосприятия, взаимодействия – это на всю жизнь, - сказал Денис Владимирович.

Глава Республики пожелал ученикам продуктивного учебного года, а учителям и родителям – не забывать, как это быть ребенком.

- Ребята, хотел бы вам пожелать использовать все возможности этого учебного года, впитать как можно больше знаний, заполучить как можно больше друзей, - дал наставление школьникам Глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, в этом году в ДНР за школьные парты сели 144,8 тысячи ребят, из них 14,2 тысячи – первоклассники.

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