Глава ДНР – учителям Республики: Пусть вы будете для детей такими наставниками, о которых мечтали сами в детстве

В школах ДНР прозвучал Первый звонок. Фото: сайт Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в День знаний посетил торжественные линейки Специализированной школы с углубленным изучением английского языка № 11 города Донецка и в Макеевского лицея № 1 «Лидер». Руководитель государства поздравил школьников с началом учебного года.

- Сегодняшний день для каждого разный: кто-то идет в первый класс, кто-то сегодня услышит в последний раз первый звонок, - говорит Денис Владимирович. - Очень рассчитываю, что лето прошло хорошо, успели все отдохнуть, набраться сил и приготовиться к очень важному этапу получения знаний.

Глава Республики пожелал ученикам продуктивного учебного года, а учителям и родителям – не забывать, как это быть ребенком.

- И пусть вы будете для детей такими наставниками, о которых мечтали сами в детстве, - обратился к учителям Пушилин.

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