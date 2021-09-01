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Общество1 сентября 2021 14:44

Глава ДНР – учителям Республики: Пусть вы будете для детей такими наставниками, о которых мечтали сами в детстве

Денис Пушилин посетил торжественные линейки Специализированной школы с углубленным изучением английского языка № 11 города Донецка и в Макеевского лицея № 1 «Лидер»
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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В школах ДНР прозвучал Первый звонок. Фото: сайт Главы ДНР

В школах ДНР прозвучал Первый звонок. Фото: сайт Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в День знаний посетил торжественные линейки Специализированной школы с углубленным изучением английского языка № 11 города Донецка и в Макеевского лицея № 1 «Лидер». Руководитель государства поздравил школьников с началом учебного года.

- Сегодняшний день для каждого разный: кто-то идет в первый класс, кто-то сегодня услышит в последний раз первый звонок, - говорит Денис Владимирович. - Очень рассчитываю, что лето прошло хорошо, успели все отдохнуть, набраться сил и приготовиться к очень важному этапу получения знаний.

Глава Республики пожелал ученикам продуктивного учебного года, а учителям и родителям – не забывать, как это быть ребенком.

- И пусть вы будете для детей такими наставниками, о которых мечтали сами в детстве, - обратился к учителям Пушилин.

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