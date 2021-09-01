В этом году к занятиям в школах ДНР приступили больше 14 тысяч первоклассников. Фото: сайт Главы ДНР

1 сентября 2021 года первый звонок прозвучал в 502 школах Донецкой Народной Республики. В этом году за парты сели 144,8 тысячи ребят, из них 14,2 тысячи – первоклассники. Об этом сообщается на официальном сайте Главы ДНР.

- В этом году первый урок в школах посвящен Году русской культуры, - говорится в сообщении.

В День знаний лидер государства поздравил школьников с началом учебного года.

- Очень рассчитываю, что лето прошло хорошо, успели все отдохнуть, набраться сил и приготовиться к очень важному этапу получения знаний. Конечно же, школа не только знания дает, она формирует образ жизни, образ и принципы мировосприятия, взаимодействия – это на всю жизнь, - сказал Денис Владимирович.

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