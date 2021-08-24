Победивших на международном турнире памяти Захарченко юных футболистов ЛНР с почестями встретили в Луганске

Юные футболисты стали победителями турнира памяти Захарченко. Фото: РЛФС
Воспитанники алчевского «Металлурга» победили в международном турнире по футболу имени первого Главы ДНР Александра Захарченко. Юных спортсменов с почестями встретили в столице ЛНР.
- Финальная игра соревнований прошла очень эмоционально, юные футболисты показали качественный футбол, - сказал гендиректор Республиканского луганского футбольного союза Юрий Малыгин. - И все же сильнее оказались ребята из «Металлурга», обыгравшие донецких футболистов и ставшие победителями турнира.
Игрок «Металлурга» Арсений Саванчук признан лучшим игроком турнира.
В турнире принимали участие восемь команд из Донецкой и Луганской Народных Республики и Республики Абхазия.
Напомним, что юные горловские футболисты привезли медали с международного турнира в Абхазии. Команды заняли второе и третье место.
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