Президент Федерации футбола Донецка Дмитрий Курлов: У нас в Республике наблюдается детский футбольный бум

Подопечные Сергея Короткова победили в финале Кубка Донецка. Фото: ФФД

В этом году летний кубок города Донецка по футболу проводился среди пяти возрастных категорий – 2007-2008, 2009, 2010-2011, 2011-2012 и 2013-2014 годов рождения. Всего в соревнованиях приняло участие 28 команд.

Президент Федерации футбола Донецка (ФФД) Дмитрий Курлов рассказал, что это соревнование проводится для того, чтобы дети получали игровую практику.

– В основном дети и тренеры уходят в отпуск в июле-месяце. А чемпионат заканчивается в конце мая – начале июня, и эту июньскую паузу мы заполняем трехнедельным турниром. Время позволяет играть, чтобы не было просто тренировочного процесса и были игры.

Президент Федерации футбола Донецка Дмитрий Курлов. Фото: личный архив Дмитрия Курлова

– На каком уровне детский футбол в Донецке, как он развивается?

– Это сейчас самая масштабная, самая прогрессирующая категория. У нас много детских команд, даже девчата есть, команда «Дончанка», они принимали участие в первенстве и кубке Донецка. В последние два-три года у нас в Республике наблюдается детский футбольный бум. Я веду статистику с 2017 года. Тогда у нас в чемпионате города принимало участие всего лишь 18 команд, сейчас уже – 64. А это – более тысячи участников. Много турниров проводится для ребят, как однодневных, так и двухмесячных чемпионатов. Главное, чтобы дети, по достижению «сложного» возраста, в 15- 16 лет, не потерялись от футбола. Юношеский и взрослый футбол, более жесткий, контактный.

– Некоторые игры показывают по телевидению. Это дает какой-то стимул детям?

– Конечно, и телевизионные трансляции, и просто фотографии, которые мы выгладываем в группе Федерации футбола города Донецка, подстегивают детей. Бывает, день-два из-за загруженности не публикуешь, и уже родители начинают писать: «А когда будут фотографии? Когда обновится таблица? Когда будет трансляция?». В таком возрасте посмотреть на себя по телевизору – приятно. Когда в школу приходишь, уже гордишься – «Мою игру вчера по телевизору показывали». Для детей это немаловажно. Еще, что важно, это награждение тех, кто занял призовые места. Федерация футбола каждому ребенку делает грамоту, чтобы не просто медаль вручить. А чтобы к ней был «документ» – за что ребенок получил эту медаль.

Воспитанники донецкого «Спартака» обыграли «Донбасс» и стали обладателями кубка Донецка. Фото: ФФД

– Какие перспективы у юных футболистов?

– У нас есть команды – гранды нашей футбольной лиги ДНР. Но я так понимаю, что большая часть ориентирует свои взгляды на какие-то российские команды. Ребята принимают участие в турнирах Российской Федерации, там на наших детей обращают внимание. В Республике большой футбол пробуксовывает. Очень сложно сейчас содержать команды. Поэтому в основном ориентируются на Россию. Несколько наших ребят уже играют и в чемпионате Ростовской области, в Крыму и в Москве.

– Какие ближайшие планы у ФФД?

– У нас стандартный план на календарный год. В конце августа планируем провести небольшой фестиваль футбола с разными мастер-классами, упражнениями и играми для детей. А в первых числах сентября стартует осеннее первенство города Донецка. Оно будет проходить уже в других категориях. То есть, 2007 год уже переходит в республиканское первенство, а у нас добавится 2015 год. Таким образом, сентябрь-октябрь – осеннее первенство, а в середине ноября – начинаем зимнее. Еще в начале января пройдет традиционный турнир памяти выдающегося игрока донецкого «Шахтера» 1970–80-х годов Владимира Сафонова. В этом году он будет проводиться среди детей 2009 года рождения.

Воспитанники донецкого «Спартака» обыграли «Донбасс» и стали обладателями кубка Донецка. Фото: ФФД

– О чем мечтает президент Федерации футбола Донецка?

– Чтобы как можно больше детей привлекалось к данному виду спорта. Одна из самых главных наших задач – привлечение к спорту, к здоровому образу жизни и отвлечь детей от компьютеров, телефонов, планшетов. Чтобы дети больше времени проводили на футбольных полях и площадках. Движение – это жизнь, это лучше, чем сидеть дома у компьютера. Чем больше детей будет играть в футбол, тем больше будет команд, тем быстрее у нас будет развиваться не только детский футбол, а и взрослый. Хотелось бы, чтобы дети и юноши, которые принимают участие в наших соревнованиях нашли себя не только в спортивной жизни, но и в обычной.

На футбольном поле бились, как настоящие «гладиаторы»

«Комсомолка» побывала на финальном матче кубка Донецка

Мы отправились на финал летнего кубка Донецка возрастной категории 2009 года рождения, где за звание лучших боролись МФК «Спартак» (2009) и «Донбасс– 2010». Игра проходила на тренировочных полях в районе стадиона «Шахтер».

Уже на первых минутах матча футболисты «Спартака», играющие в красно-белой форме, и «Донбасса» – в бело-черной, обменялись опасными моментами. Однако «круглый» не стал залетать в сетку ворот, сохраняя интригу.

На футбольном поле бились, как настоящие «гладиаторы». Фото: ФФД

Инициативу в первом тайме в свои руки взяли красно– белые. Слаженная игра «Спартака» уже на пятой минуте матча привела к первому забитому голу. Счет открыл шестой номер Николай Федосюк.

Подопечные Сергея Короткова регулярно атаковали и шли в активный прессинг, что не дало «Донбассу» развернуться на поле и сравнять счет.

В середине тайма главный арбитр матча, президент федерации футбола Донецка Дмитрий Курлов, из-за жаркой погоды дал командам тайм-аут, для того, чтобы футболисты могли попить воды и освежиться.

По возобновлению матча красно-белые с новыми силами бросаются в бой. После неудачной длиной передачи «Донбасса», в центре поля мяч был перехвачен, двадцатый номер «Спартака» Богдан Суетов отдает передачу на второго номера, а Вячеслав Слободянюк пробегает полполя, обводя четырех соперников, и пробивает по воротам. Счет становится – 2:0.

Воспитанники донецкого «Спартака» обыграли «Донбасс» и стали обладателями кубка Донецка. Фото: ФФД

Стоит отметить и атмосферу на «стадионе». Родители вовсю поддерживают команды, что складывается ощущение, будто, как в старые добрые времена находишься на «Донбасс Арене».

Ответные атаки бело-черных оказываются тщетными благодаря слаженным действиям защиты и самоотверженность голкипера красно-белых. После очередной неудачной атаки «Донбасса», «спартаковцы» перехватили мяч. Сорок пятый номер Артем Коваленко отдал разрезную передачу на Федосюка, а тот реализовал момент. Первый тайм окончился со счетом – 3:0.

Воспитанники донецкого «Спартака» обыграли «Донбасс» и стали обладателями кубка Донецка. Фото: ФФД

Во второй половине встречи на поле развернулась активная борьба. «Донбасс» стремился сократить отставание в счете, а «Спартак» работал над сохранением и старался увеличить разрыв. Красно-белые дважды сносили вратаря соперников, за что получали желтые карточки. «Горчичник» получил и «донбассовец», правда, – за лишние «разговорчики».

Однако во втором тайме голов забито не было. Воспитанники донецкого «Спартака» обыгрывают «Донбасс» и становятся обладателем кубка Донецка.

– Для нас эта игра была важной. Мы уже встречались с этой командой на этом кубке, в групповом этапе. Тогда мы проиграли со счетом 1:0, – рассказывает «Комсомолке» после матча игрок красно-белых Давид Чорный. – Поэтому сегодня мы выходили на поле с настроем только на победу. Хочется сказать спасибо нашему тренеру, Сергею Анатольевичу, и родителям за поддержку.

Тренер «Спартака» Сергей Коротков настроил команду на победу. Фото: ФФД

– До стартового свистка - было волнение, но во время игры, вселяла уверенность в победу, и я собрался и стоял до конца. Хорошо действовала защита, они блокировали много ударов, – сказал голкипер «спартаковцев» Тимур Генцер.

– Матч был напряженным, но мы к этому готовились и были настроены только на победу. В день игры и на кануне наш тренер зарядил нас на настоящий бой, – говорит капитан «Спартака» Иван Дьяченко. – Все игроки нашей команды сделали все, что могли в этой встрече, мы хотели победить - и сделали это. Так же большую роль сыграли болельщики, мы слышали и чувствовали их поддержку на поле!

Голкипер «Спартака» не дал соперникам забить. Фото: ФФД

Кто стал обладателем кубка города Донецка - 2021

В возрастной категории 2007– 2008 победил – «Донецк– 2009»;

В 2009 – МФК «Спартак»;

В 2010– 2011 – КДЮСШ№5;

В 2011– 2012 – «Уголек»;

В 2013– 2014 – «Атлетик».

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