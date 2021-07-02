Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко вручил выпускникам ДНР российские дипломы. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодня в Донецкой Народной Республике особенный день – 75 лучших выпускников вузов получили дипломы в здании «Донбасс Оперы». На церемонии вручения уже традиционно присутствовал Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Политик внес огромную лепту для того, чтобы сегодня студенты Республики могли получать российские дипломы, не выезжая для этого в Россию.

- Россия помогла вам получить дипломы Российской Федерации. Теперь Россия ждет от вас помощи. От вас, лучших из лучших, которые сидят в этом зале и заслуженно получают дипломы из рук высшего руководства Донецкой Народной Республики. Донбасс всегда был и остается сейчас ключевым звеном, которое определяет самобытное лицо православной славянской цивилизации. Донбасс – это плавильня наций, людей труда, ратного подвига. И все, что связано с Донбассом, всегда заслуживает высшей оценки, - отметил Геннадий Григорьевич.

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