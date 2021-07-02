Глава ДНР присвоил звание Героя труда депутату Госдумы РФ Геннадию Онищенко

Знак отличия Герою Труда лично вручил Глава Республики Денис Пушилин. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодня в Донецкой Народной Республике особенный день – 75 лучших выпускников вузов получили дипломы в здании «Донбасс Оперы». Специалисты, магистры и гости начали собираться за час до начала церемонии. Многие ребята заметно волнуются, ведь этот день отделяет их от новой жизни.

Лучшие выпускники Республики получили дипломы с отличием Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В холле выпускники фотографируются на память и обсуждают предстоящую церемонию вручения. Кто-то из выпускников заметно волнуется. Ожидается приезд Главы Республики Дениса Пушилина, заместителя Председателя Правительства Владимира Антонова, Председателя Народного Совета Владимира Бидевки и замминистра образования и науки Андрея Удовенко. Получить диплом из рук руководителя государства – особая честь, которой удостоены лучшие выпускники.

Ближе к началу церемонии стало известно о том, что ее посетит депутат Государственной Думы Российской Федерации Геннадий Онищенко. Политик внес огромную лепту для того, чтобы сегодня студенты Республики могли получать российские дипломы, не выезжая для этого в Россию. Онищенко уже традиционно вручает дипломы донецким выпускникам. Донецк для Геннадия Григорьевича – особенное место. Именно здесь он получил диплом, окончив санитарно-гигиенический факультет Донецкого государственного медицинского института имени М. Горького в 1973 году.

Геннадий Онищенко. Фото: сайт Главы ДНР

Церемония началась с торжественного вноса знамен вузов Республики. Затем Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился к участникам и вручил десяти выпускникам красные дипломы.

- Сегодня особенный день в вашей жизни. Студенческие годы закончились и подведены итоги многолетней учебы. Наступил долгожданный момент сделать шаг во взрослую, самостоятельную жизнь. Вы блестяще окончили вуз, обладаете профессиональными знаниями и навыками, можете находить нестандартные решения и готовы привнести свежие, интересные идеи в ту сферу деятельности, которую избрали. Вы надежда Донбасса. Вместе мы сможем реализовать самые смелые инфраструктурные проекты, развивать прикладные науки, модернизировать производство. Молодые, способные и энергичные специалисты очень нужны Республике, – сказал Денис Владимирович.

Глава ДНР поздравил выпускников Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Руководитель Республики выразил признательность Российской Федерации и наградил медалью «Золотая звезда Героя Труда Донецкой Народной Республики» депутата Государственной Думы Геннадия Онищенко.

- Благодарю за ту высокую оценку, которую мне дал мой родной Донбасс, - сказал Онищенко и обратился к выпускникам. - Россия помогла вам получить дипломы Российской Федерации. Теперь Россия ждет от вас помощи. От вас, лучших из лучших, которые сидят в этом зале и заслуженно получают дипломы из рук высшего руководства Донецкой Народной Республики. Донбасс всегда был и остается сейчас ключевым звеном, которое определяет самобытное лицо православной славянской цивилизации. Донбасс – это плавильня наций, людей труда, ратного подвига. И все, что связано с Донбассом, всегда заслуживает высшей оценки, - отметил Онищенко.

Денис Пушилин. Фото: сайт Главы ДНР

Геннадий Григорьевич не обошел тему коронавирусной инфекции, с которой сейчас сражается весь мир.

- Проблема коронавируса – это проблема мультидисциплинарная. Сегодня нам нужны срезы состояния общества, а это могут сделать только профессиональные психологи. Сегодня нам нужно ответственное отношение к информационному полю, а значит - журналисты должны в своей корпорации принять те этические решения, которые не будут добавлять проблем. Сегодня от химиков ждут решений по лекарственным формам, от инженеров – решений по дыхательной аппаратуре. У всех есть работа, и все должны включиться в этот процесс. Вы вступаете в жизнь, когда цивилизация испытывает серьезный вызов от природы. Двести последних лет наша цивилизация сделала очень многое для того, чтобы природа могла на нас обидеться. Я надеюсь, что многие из вас свяжут свое будущее и жизнь с наукой. Потому что без науки нет цивилизации, духовности и нравственности.

Геннадий Онищенко вручил выпускникам Республики дипломы с отличием Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Лучшие выпускники Республики получили дипломы с отличием Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

После церемонии награждения выпускники исполнили несколько песен. В финале была спета композиция «Давно не бывал я в Донбассе». В первом ряду подпевал Онищенко: « Тянуло в родные края...» Она уже традиционно звучит во время визитов депутат Госдумы в Донецк.

– Мою жену зовут Галина. Прямо как в песне поется. Про меня значит! – сказал «Комсомолке» Онищенко во время своего прошлого визита.

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