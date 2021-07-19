Юные горловские футболисты привезли медали с международного турнира Абхазии

Ребята провели в Абхазии пять дней. Фото: vk.com/ФК «Химик - ДЮСШ-2»

Команды «ДЮСШ-2» из Горловки приняли участие в турнире по футболу в Абхазии. По итогам соревнований юные спортсмены привезли в Республику награды. Об этом сообщили в горловской детско-юношеской спортивной школе.

- В турнире принимали участие 12 команд из городов Республики Абхазия, ДНР и ЛНР, - говорится в сообщении. - По итогам сыгранных матчей воспитанники 2009 года рождения заняли третье место, а 2010-го – второе.

Воспитанники «ДЮСШ-2» (2009) привезли домой бронзовые медали. Фото: vk.com/ФК «Химик - ДЮСШ-2»

Кроме общекомандных результатов, футболисты из Горловки привезли домой и личные награды. Так, например, лучшим вратарем соревнований стал Глеб Попов, лучшим нападающим – Сержио Сергеев, а Николай Федосюк – лучший игрок турнира.

- Я стараюсь выложиться в каждом матче на 100 процентов, чтобы потом не было в чем упрекать себя. Получение награды для меня было неожиданно. Эмоции переполняли, что я не зря старался, - признается Коля. - После каждой игры стараюсь разобрать свои ошибки, чтоб в следующий раз избежать их. Так же хочу сказать своим тренерам большое спасибо за приобретенные умения и их подсказки, которые помогают мне.

Коля Федосюк стал лучшим игроком международного турнира. Фото: личный архив Николая Федосюка

Лучший игрок турнира рассказал «Комсомолке» о своих впечатлениях от поездки.

- Мы жили в городе Сухуми. Там нам выделили комфортабельные комнаты со всеми удобствами, - говорит Николай Федосюк. - Кормили вкусно, угощали необычным фруктом – мушмулу я попробовал в первый раз. Больше всего мне запомнились большие горы, на которых можно было увидеть дома.

Между играми ребята купались в море. Фото: личный архив Николая Федосюка

Сам турнир проводился в другом городе, в Новом Афоне. Добираться туда приходилось около часа. Поэтому большие тренировки решили не проводить, а больше времени уделить отдыху.

- Ходили на море, там заряжались энергией и эмоциями. А еще ходили поддержать младшую команду, - сказал лучший игрок турнира.

Команда из Горловки (на фото справа) провела четыре игры с абхазскими футболистами и одну - с луганскими. Фото: vk.com/ФК «Химик - ДЮСШ-2»

В Абхазии ребята провели пять дней. За это время сыграли с четырьмя местными командами и с одной из Луганска. На счету «ДЮСШ-2» (2009) – три победы и два поражения. Ребята между собой активно общались, одни относись к представителям Донбасса, как к гостям, другие – как к соперникам.

- В каждом матче мы старались проявить себя, но иногда было тяжело, потому что мы уступали по возрасту, - признается Коля.

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