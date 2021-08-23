На День города и День шахтера в Донецке 2021 проезд в общественном транспорте будет бесплатным

Дончанам и гостям столицы не придется тратиться на проезд в городском транспорте Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Проезд в общественном транспорте на День города и День шахтера в Донецке 2021 будет бесплатным. В этом году празднование выпадает на 29 августа. Об этом горожанам сообщил мэр - глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В честь Дня города и Дня шахтера 29 августа проезд в муниципальном транспорте будет бесплатным, - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, День города и День шахтера традиционно отмечают в столице Донецкой Народной Республики в последнее воскресенье августа. В этом году праздничные мероприятия стартуют несколькими днями ранее - с 26 числа. Мэрия уже предоставила полный список мероприятий, которые опубликовала «КП».

Приятным сюрпризом станет для дончан и долгожданный запуск знакового для города сооружения - фонтана на площади Ленина. Его реставрация сейчас подходит к концу.

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