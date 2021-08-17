День города и День шахтера в Донецке 2021: программа мероприятий

В парке Щербакова пройдет фестиваль национальных кухонь Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

День города и День шахтера в Донецке 2021 приближаются. 26 августа в художественном музее «Арт-Донбасс» откроется выставка «Квинтэссенция АРТа» (посвящена 10-летию единственного в ДНР музея, куда вход бесплатный). Начало - в 15.00.

27 августа по случаю 152-летия Донецка в парке Киевского района пройдет концерт инструментальной народной музыки под открытым небом «Донецку – музыка души!». Изюминкой станет выступление ансамбля из Екатеринбурга - «Изумруд». Начало - в 18.00.

28 августа в парке кованных фигур пройдет фестиваль кузнечного мастерства (начало - в 10.00). А в парке Киевского района будет фестиваль «Донецкий джаз» с участием российского пианиста, певца и композитора Дениса Мажукова (Москва). Начало - в 16.00.

29 августа в парке Щербакова состоится фестиваль национальных кухонь (на фото). Вечером на концерте выступят звезды российской эстрады: барабанное шоу DRUMTIME, Инфинити, Мохито, Doni, Анет Сай. Фейерверк озарит небо в 21.30.

Афиша. Инфографика: Администрация города Донецка

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