День города и День шахтера в Донецке 2021: В столице заработает фонтан на площади Ленина

На фонтане проведены работы по улучшению гидроизоляционного слоя основания чаши, ремонту труб, замене гранитной облицовки. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

На День города и День шахтера в Донецке заработает фонтан на площади Ленина. Его реставрация подходит к завершению. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети.

- Уже проведены работы по улучшению гидроизоляционного слоя основания чаши, ремонту труб, замене гранитной облицовки, - отметил мэр.

Он напомнил, что фонтан не ремонтировался порядка 20 лет и пришел в аварийное состояние, поэтому проведение ремонта было крайне необходимым.

- Объект для города знаковый, а значит, мы не можем подвести дончан. Ко Дню города свежие струи фонтана традиционно украсят главную площадь Донецка, - сообщил хорошую новость Алексей Кулемзин.

Напомним, что День города и День шахтера в Донецке будет праздноваться с 26 по 29 августа.

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