ВСУ обстреляли из минометов село Новая Марьевка на юге ДНР

В зоне поражения противника оказался Тельмановский район Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В нарушение действующих условий установленного перемирия в Донбассе киевские военные обстреляли село Новая Марьевка, расположенное в Тельмановском районе на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел начался в 15.45 с позиций украинских войск вблизи населенного пункта Гранитное. Оттуда были выпущены 20 мин калибром 120 миллиметров. Информации о пострадавших и разрушениях нет, - уточнили наблюдатели.

Ранее сообщалось, что сегодня утром под огневой атакой противника оказались сразу три населенных пункта в ДНР. Обстрелы велись по поселку Зайцево на севере Горловки, селу Веселое на окраине Донецка и селу Ленинское в южной части Республики. По ним украинские военные выпустили в общей сложности 23 боеприпаса.

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