Ранним утром ВСУ обстреляли 120-миллиметровыми минами три населенных пункта в ДНР

Обстрелы Республики начались около пяти часов утра. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром под огневой атакой украинских военных оказались сразу три населенных пункта в ДНР. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрелы были зафиксированы в 04.50, 05.34 и 06.08 утра. Они велись по поселку Зайцево на севере Горловки, селу Веселое на окраине Донецка и селу Ленинское в южной части ДНР, - рассказали наблюдатели.

В представительстве уточнили, что по территории Республики противник выпустил в общей сложности 23 крупнокалиберных мины размером 120 миллиметров каждая и 3 гранаты из АГС.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В СЦКК также напомнили, что украинская сторона по-прежнему игнорирует все просьбы представителей Донбасса задействовать координационный механизм для установления режима тишины.

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